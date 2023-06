Veneto: assessore Lavoro, in aumento quello stabile e di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In regione aumenta il lavoro stabile e di qualità. Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, commentando i dati relativi all'occupazione di maggio e dei primi cinque mesi dell'anno pubblicati da La Bussola di Veneto Lavoro. "Tra tutti – ha spiegato - il dato che mi colpisce è quello relativo alle stabilizzazioni seppure i risultati di maggio siano leggermente inferiori a quelli di un anno fa, si rafforzano le trasformazioni a tempo indeterminato (+3 per cento) mentre le cessazioni calano del -7 per cento. Questo è un elemento fondamentale per qualificare il nostro mercato del lavoro". "Positivo – ha proseguito- anche il rafforzamento anche le posizioni di lavoro in essere per l'apprendistato che fa registrare un saldo positivo a maggio di 1.200 unità. L'apprendistato è un ottimo strumento per l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, categoria che da inizio anno vede un aumento di assunzioni del 5 per cento". "Commercio e turismo al momento restano i settori trainanti per l'occupazione in Veneto – ha concluso l'assessore veneta -. Stiamo invece monitorando, insieme alle nostre strutture e a Veneto Lavoro, il calo di domanda di lavoro nel settore secondario, tra cui l'industria chimico-plastica (-20 per cento) e nel comparto delle macchine elettriche (-20 per cento). Sono segnali da considerare per capire esattamente se vi sia la necessità di intervenire con precise politiche occupazionali". (Rev)