Decreto Enti: Zanettin (FI), indennizzo per azionisti truffati da banche sale al 40 per cento

- Con l'approvazione nelle commissioni riunite prima e quinta della Camera dei deputati "dell'emendamento 4.17, a prima firma Ottaviani, al decreto legge Enti pubblici, si stabilisce che il rimborso per gli azionisti truffati dalle banche sale al 40 per cento. Ringrazio il governo e i presidenti delle commissioni prima e quinta, Nazario Pagano e Giuseppe Mangialavori, per l'impegno prestato alla tanto attesa soluzione". Lo dichiara il senatore vicentino di Forza Italia, Pierantonio Zanettin. (Rin)