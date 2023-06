Lombardia: Mazzali, dotare Regione di "Carta del turista", innovativa e informativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dotare la Lombardia di una "Carta del turista" al pari delle più moderne aree del mondo. E' una delle novità previste nel Piano annuale 2023 per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività della Regione, presentato da Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda e Grandi Eventi, nel corso del Tavolo che ha riunito a Palazzo Lombardia gli stakeholders del settore. Dall'incontro è emersa condivisione per l'impostazione strategica, apprezzamento per le misure economiche a favore delle imprese del settore e l'efficace integrazione tra il sito di promozione turistica regionale 'InLombardia' e quello nazionale. L'interoperabilità digitale, secondo tutti i soggetti presenti, è essenziale per massimizzare la visibilità turistica di territori e operatori. Grande apprezzamento anche per la "Carta del turista", di cui l'Assessorato al Turismo sta studiando l'attivazione, intercettando fondi europei. "La 'Carta del turista' si colloca tra gli strumenti più importanti della nuova programmazione regionale e contribuirà a collocare la Lombardia tra le aree più innovative sul fronte dell'offerta turistica" ha spiegato Mazzali. "Grazie alla 'Carta' digitale - ha proseguito - il turista avrà a disposizione un flusso di informazione continuo su alloggi, punti di interesse, musei, ristoranti, trasporti e molto altro. Il visitatore potrà, inoltre, usufruire di agevolazioni e sconti, entrando a tutto tondo nel vivo dei nostri splendidi territori". La"Carta del turista", ha continuato Mazzali, "è inoltre un mezzo per valorizzare prodotti di qualità locali, coinvolgendo le piccole realtà che sono espressione di quella eccellenza lombarda che tutti ci invidiano. Penso ai tanti artigiani, ai ristoratori, alle botteghe storiche del Made in Italy meno visibili perché non poste nelle vie iconiche della nostra regione. Non da ultimo, tramite questo strumento incentiveremo, tra l'altro, le visite in luoghi meno conosciuti ma straordinariamente belli della nostra Lombardia". (segue) (Com)