Lombardia: Mazzali, dotare Regione di "Carta del turista", innovativa e informativa (2)

- Sul fronte dei finanziamenti l'assessore ha quindi aggiunto: "Mi sono recata a Bruxelles ieri per intercettare sovvenzioni europee attraverso le 'Call for proposal' che richiedono la presentazione di progetti in partenariato con altre regioni europee e con il supporto delle nostre università. A Bruxelles ho anche incontrato un gruppo di lavoro dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che intendiamo coinvolgere. Il primo passo è stato condividere il nostro progetto con NecsTour, un network europeo di Regioni leader in Europa, all'obiettivo di agire in sinergia per ottenere le risorse comunitarie". Se con la 'Carta del turista' si intende agevolare i turisti, un altro obiettivo è ripensare gli Infopoint, per renderli il terminale fisico dell'Ecosistema Digitale Turistico regionale (Edt), che dovrà comunque coinvolgere, a vario titolo, tutti gli operatori della filiera turistica. Centrale è anche l'ulteriore potenziamento del portale regionale del turismo InLombardia, per offrire agli utenti contenuti e funzionalità innovativi. Il portale sarà implementato con una sezione specifica per dare visibilità a tutti i territori coinvolti nell'evento delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026". (Com)