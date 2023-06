Agricoltura: ingenti danni per il maltempo nel centro Sardegna, gravemente colpita area Dorgali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 100 ettari di oliveti colpiti e altre decine di produzioni nei comparti vitivinicolo e colture foraggere tra orzo, grano, medica e loietto che non saranno più recuperabili perché rasi al suolo dalla furia devastatrice della violenta grandinata che si è abbattuta nelle ultime ore nel Nuorese, in particolare, sul comprensorio Iloghe Osala nell'agro di Dorgali. Non c’è pace per una delle Provincie più colpite della Sardegna dall’ennesima ondata di maltempo. A farne le spese, denuncia Coldiretti Nuoro Ogliastra, ancora una volta, sono state le aziende agricole, zootecniche e agrituristiche di molte aree della provincia. E con la conta esatta dei danni ormai partita, che darà ancora più chiarezza alla devastazione delle ultime ore, sono già evidenti le perdite per le tante imprese colpite. (segue) (Rsc)