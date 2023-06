Auto: Volkswagen, vendite aumentate a maggio del 16 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha registrato a maggio un aumento delle vendite del 16 per cento su base annua, consegnando 763.800 veicoli in su scala globale. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, all'azienda ha giovato la ripresa del suo principale mercato di destinazione, la Cina. In questo Paese, Volkswagen ha venduto nello scorso mese 260.200 auto, con un incremento dell'11,9 pe cento. In Europa occidentale e America settentrionale si registrano aumenti del 21,6 e del 9,2 per cento. In Europa centrale orientale il risultato è un +30,9 per cento. Diminuiscono invece le vendita in America meridionale, con un declino del 4,8 per cento. (Geb)