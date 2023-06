Russia: Putin, inflazione al 2,9 per cento, si avvicina al minimo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Russia si avvicina al suo minimo storico, essendo pari al 2,9 per cento. E' quanto ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). "Abbiamo mantenuto la politica di bilancio e quella monetaria responsabile ed equilibrata. La loro efficace combinazione ha permesso di raggiungere i valori minimi di disoccupazione, così come l'inflazione, che ora in Russia è inferiore rispetto a molti Paesi occidentali" ha osservato il titolare del Cremlino. (Rum)