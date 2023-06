Perù: emergenza dengue, ministra Salute rassegna le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incalzata dalle critiche per la gestione di una epidemia della dengue, Rosa Gutierrez si è dimessa giovedì dall'incarico di ministra della Salute del Perù. "Ho presentato la mia lettera di dimissioni dall'incarico di ministra della Salute. Spero che chi ascolta queste parole, senza la passione degli interessi politici, vedano in me un piccolo esempio di dignità, di onore di coerenza, di amore per il Paese", ha detto Gutierrez al termine di un discorso tenuto in Parlamento. Un intervento che le ha permesso di illustrare tutte le misure messe in campo nel corso delle settimane, ammettendo come "unico" ma "disdicevole" errore, l'aver promesso di estinguere il focolaio nel tempo di 15 giorni. Un errore di valutazione per il quale la ministra uscente ha chiesto "scusa". (segue) (Brb)