Arabia Saudita: Amnesty International denuncia rischio esecuzione per sette giovani

- Una corte d'appello dell'Arabia Saudita ha confermato la condanna a morte nei confronti di otto giovani, ora a rischio di impiccagione per presunti reati commessi nel 2011, quando erano ancora minorenni. Lo ha annunciato l'organizzazione per i diritti umani Amnesty International, secondo cui questa situazione rappresenterebbe un “allarmante abuso dell'utilizzo della pena di morte da parte del Regno dal momento che il numero di esecuzioni è aumentato di sette volte solo negli ultimi tre anni”. La direttrice regionale di Amnesty International per il Medio Oriente e il Nord Africa, Heba Morayef, ha affermato che "le autorità saudite avevano promesso di limitare l'uso della pena di morte e avevano adottato riforme legali che vietano l'esecuzione di persone che erano minorenni al momento del reato". "Le autorità dovrebbero ordinare l'immediata sospensione dell'imminente esecuzione dei sette giovani che erano tutti minorenni al momento del loro arresto", ha sottolineato Morayef. (segue) (Res)