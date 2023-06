Arabia Saudita: Amnesty International denuncia rischio esecuzione per sette giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I sette giovani condannati a morte avevano meno di 18 anni al momento in cui risalgono i presunti crimini, uno di loro aveva appena 12 anni. Durante il periodo di custodia cautelare, è stato loro negato il diritto di avere un'adeguata assistenza legale”, ha spiegato l’organizzazione in un comunicato. Le sentenze sono state confermate in appello tra marzo 2022 e marzo 2023. Sei di loro sono stati condannati per accuse legate al terrorismo, riguardanti la partecipazione a manifestazioni contro il governo o a funerali di persone uccise dalle Forze di sicurezza saudite, mentre il settimo giovane è stato accusato di rapina a mano armata e omicidio. Amnesty International ha evidenziato che questi processi sono stati compromessi da confessioni ottenute attraverso l'uso della tortura. (segue) (Res)