Torino: a maggio è continuato a crescere l'Indice dei prezzi al consumo

- Non si ferma la corsa dell'Indice dei prezzi a consumo a Torino. A maggio è cresciuto dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente del 7,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. La crescita maggiore è stata rilevata per i beni alimentari (+0,6 per cento sul mese precedente e +11,1 per cento sull'anno precedente), servizi ricreativi e cura della persona (+0,7 per cento rispetto ad aprile) e i trasporti (+0,6 per cento rispetto al mese precedente). Calano invece rispetto al mese precedente i costi dei beni energetici a quota -1,4 per cento. (Rpi)