Migranti: premier greco convoca riunione governo, focus diritti sopravvissuti naufragio

- Il premier ad interim della Grecia, Ioannis Sarmas, ha convocato oggi una riunione del governo per discutere delle questioni relative ai diritti dei sopravvissuti al naufragio avvenuto due giorni fa al largo di Pylos. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Il capo dell’esecutivo ha in particolare focalizzato l’attenzione sul rispetto della vita privata dei migranti superstiti, che sono stati trasferiti nella struttura di accoglienza di Malakasa, e sul loro diritto a comunicare telefonicamente o via internet con le rispettive famiglie. Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, il ministro di Stato Vassilios Skouris, il ministro della Protezione civile Haralambos Lallousis, il ministro della Giustizia Filippos Spyropoulos, il ministro delle Politiche insulari Theodoros Kliaris, il segretario generale per la Politica anticrimine Konstantinos Papathanassiou e il segretario generale per l'Accoglienza di richiedenti asilo Emmanouil Logothetis.(Gra)