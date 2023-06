Asia meridionale: Unicef, oltre 625 mila bambini a rischio per ciclone Biparjoy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Asia meridionale “oltre 625 mila bambini sono a rischio immediato a causa dei forti venti, delle forti piogge e delle inondazioni provocate dal passaggio del ciclone Biparjoy”. Lo si legge in una dichiarazione rilasciata da Noala Skinner, direttrice regionale dell'Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. “Siamo profondamente preoccupati per la salute e la sicurezza dei bambini nei distretti a rischio di inondazioni costiere, molti dei quali erano vulnerabili già prima dell'arrivo del ciclone. In Pakistan, il ciclone Biparjoy minaccia una nuova crisi per i bambini e le famiglie del Sindh, la provincia più colpita dalle devastanti inondazioni dello scorso anno. Siamo pronti a sostenere la risposta all'emergenza nazionale e l'ufficio nazionale ha già preposizionato aiuti salvavita per bambini e famiglie, tra cui kit per l'igiene e la purificazione dell'acqua, zanzariere e integratori di vitamina A, in prossimità dei distretti che si prevede saranno i più colpiti”, afferma Skinner. (segue) (Com)