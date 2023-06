© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia deve aumentare le spese per il settore militare. Ad affermarlo è stato il presidente russo, Vladimir Putin. "Naturalmente, erano necessari fondi aggiuntivi per rafforzare la difesa e la sicurezza, e per acquistare armi. Dobbiamo farlo per proteggere la sovranità del nostro Paese", ha detto Putin durante il suo discorso al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). (Rum)