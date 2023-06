Veneto: Lago Santa croce e Mis premiati con Cinque vele Legambiente e Touring club italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lago di Santa croce, ad Alpago, e il lago del Mis, a Sospirolo, situati entrambi in provincia di Belluno, hanno ricevuto la bandiera delle Cinque vele assegnate da Legambiente e Touring club italiano all'interno della Guida blu che decreta le migliori località costiere di mare e di lago nel 2023. Assieme a loro, sono stati scelti anche altri dieci luoghi di ulteriori cinque Regioni. La Guida è stata presentata oggi, nel corso di una conferenza stampa, dove sono state anche consegnate per la prima volta nove targhe per le Buone pratiche di gestione della costa: per il Veneto il riconoscimento, nella categoria della mobilità sostenibile, è andato al comune di Venezia, per l'utilizzo di soli autobus elettrici per la mobilità urbana di Venezia Lido e isola di Pellestrina. (Rev)