Veneto: Zaia, complimenti a Giorgio Polegato confermato alla guida di Coldiretti Treviso

- A Giorgio Polegato "complimenti per la conferma alla guida di Coldiretti Treviso. L'agricoltura, come altre attività produttive, ha sopportato tempi molto difficili. Ora l'augurio è che si tratti di anni di sviluppo e di prosperità". Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto. "Un augurio - ha aggiunto Zaia - che rivolgo anche ai 17 membri del Consiglio provinciale dell'organizzazione. Una squadra coesa, con una valida guida, è l'ideale per raggiungere risultati in un settore vitale per l'economia trevigiana e veneta". (Rev)