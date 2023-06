Sanità: Battisti (Pd), scongiurare chiusura reparto malattie infettive Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reparto di malattie infettive dell'Ospedale Spaziani di Frosinone è a rischio chiusura. Ciò rappresenterebbe un altro taglio operato dall'insediamento dell'amministrazione di destra, guidata da Rocca, alla sanità della Provincia di Frosinone. Un fatto ancor più grave se si considera il ruolo avuto dagli straordinari professionisti operanti presso l'ospedale del capoluogo durante la pandemia, quando la nostra Asl è stata più volte menzionata a livello nazionale per l'efficienza nella lotta al Covid. Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Lazio del Pd. "Auspico - prosegue - che la Regione venga immediatamente in supporto della Asl dando il via libera al concorso per l'assunzione di medici così da scongiurare il taglio di un altro fondamentale servizio per il territorio. Perché, giova ricordare, oltre alla pandemia il reparto di malattie infettive allo Spaziani svolge quotidianamente un lavoro fondamentale su altre patologie quali meningite, tubercolosi, epatite ed altri virus. Con la chiusura si costringerebbero i cittadini a migrare altrove, con tutte le problematiche connesse. Sembra ci sia un disegno ben preciso contro il nostro territorio, spero che i rappresentanti locali del governo regionale - conclude - non restino inermi di fronte a questo scenario". (Com)