Romania: premier Ciolacu vuole un piano per l'adesione a Schengen

- Il premier romeno, Marcel Ciolacu, chiederà ai nuovi ministri dell'Interno e degli Esteri di presentare un piano per l'adesione del Paese a Schengen. Lo ha detto Ciolacu al portale "Euractiv". "Chiederò un piano per i prossimi mesi, per vedere cosa si può fare per cambiare il veto espresso dal governo dell'Austria", ha detto Ciolacu. Il leader socialdemocratico non ha voluto fare previsioni sulla data di adesione per non creare "false aspettative". "L'anno scorso abbiamo avuto una possibilità, i responsabili hanno perso questa opportunità. Questo non significa che ci arrenderemo. Ho già contattato la futura presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue e la Commissione europea per vedere cosa intendono fare con questo dossier nella seconda metà dell'anno", ha affermato Ciolacu. (Rob)