Egitto: Alto rappresentante Ue Borrell in visita da domani a lunedì

22 luglio 2021

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, si recherà domani in Egitto, dove resterà fino a lunedì. Lo si apprende da una nota della Commissione europea. Durante la sua visita, Borrell terrà incontri bilaterali e istituzionali di alto livello con il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah Al Sisi, con il ministro degli Esteri, Sameh Shoukry, con il ministro della Difesa e Capo delle Forze armate, Mohamed Zaki, con il direttore dei Servizi segreti, Abbas Kamel, e con il segretario generale della Lega degli Stati arabi, Ahmed Aboul Gheit. "La visita offrirà l'opportunità di rivedere e rafforzare il partenariato tra l'Ue e l'Egitto, nonché la cooperazione tra l'Ue e la Lega degli Stati arabi, e di discutere le sfide comuni a livello globale e regionale, come la migrazione, l'energia, l'antiterrorismo e la sicurezza alimentare", si legge nella nota della Commissione europea.(Beb)