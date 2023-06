Trasporti: Lucente, nuovi treni efficaci e green, proseguono anche lavori sulla linea - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Sono 111 i treni già consegnati dei quali "solo nei 100 giorni di assessorato in questa nuova legislatura ne abbiamo consegnati 12". Lo ha affermato l'Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, a margine della conferenza stampa “Siamo a metà. Verso la meta” presso la stazione Cadorna di Milano organizzata da Trenord. "Sono nuovi treni efficaci e green e soprattutto che riducono quei ritardi che ogni tanto si verificano: avere treni nuovi in linea è importantissimo", ha aggiunto Lucente. Sono tre le tipologie di treni in servizio, il Caravaggio, a doppio piano, il Donizzetti e i Colleoni. L'assessore ha poi chiarito che si sta anche lavorandosulla linea "perché è vero che il comfort serve e riduce l'attesa ma anche dà un maggior comfort per l'utenza. Ma è importante avere anche una buona linea, quindi anche con Rfi che gestisce la maggior parte della linea ferroviaria stiamo lavorando anche per migliorare la linea". Le priorità, secondo Lucente, restano il raddoppio dei binari e il tema dell'intermodalità, ma "da qui ai prossimi tre anni riusciremo a fare un buon servizio e rendere alla regione Lombardia un servizio importante per il trasporto pubblico su ferro", ha concluso l'assessore. (Video: Agenzia Nova) (Rem)