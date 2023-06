Diritti: Magi, maternità surrogata reato universale? Musk sarebbe in carcere in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro che onori, altro che palazzo Chigi. Se la legge che rende la maternità surrogata reato universale, per come l’ha presentata Fratelli d’Italia nella prima stesura, fosse già stata approvata, Elon Musk sarebbe stato prelevato dalle forze dell’ordine in aeroporto e arrestato, dato che sua figlia Exa è stata concepita con la gestazione per altri, anche se legale in altri paesi, anche se effettuata da cittadini stranieri. Lo ha detto Giorgia Meloni ieri quando lo ha visto?". Lo scrive su Twitter il segretario e deputato di +Europa, Riccardo Magi, postando una foto dell'incontro tra i due. (Rin)