Spagna: popolari e Vox raggiungono accordi in 5 comuni in provincia di Saragozza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vox e il Partito popolare (Pp) spagnolo hanno raggiunto diversi accordi per governare in cinque comuni della provincia di Saragozza. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", si tratta nello specifico di Daroca, Maria de Huerva, Cadrete, Utebo e Cuarte de Huerva. L'obiettivo di questi accordi è formare un governo stabile che "si occupi del bene comune e rispetti la rappresentanza dei residenti delle diverse località", ha precisato Vox in un comunicato stampa. In tutti questi comuni, come nel resto del Paese, i consigli comunali si costituiranno domani. (Spm)