Berlusconi: Renzi, non c’è erede, come lui ne nasce uno ogni 100 anni

21 luglio 2021

- “Non c’è un erede possibile. Uno come lui ne nasce uno ogni 100 anni, c’è chi dice per fortuna o purtroppo”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite alla trasmissione “L’Aria che tira” su La7 parlando di Silvio Berlusconi. “E’ una figura talmente extra ordinem, fuori dall’ordinario, che immaginare di parlare di un erede politico vuol dire non aver capito nulla”, ha aggiunto.(Rin)