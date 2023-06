© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia fornirà un'ulteriore pacchetto di assistenza all'Ucraina "che include capacità altamente critiche che rispondono alle esigenze più urgenti di difesa" per Kiev. Lo ha detto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, in conferenza stampa al termine del Gruppo di contatto per l'Ucraina. (Beb)