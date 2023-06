Speciale difesa: Ucraina, generale Usa Milley, è presto per dire come finirà la controffensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ancora presto per fare previsioni sull'andamento della guerra in Ucraina e sulla controffensiva intrapresa da Kiev, "ma il morale dei soldati ucraini è molto alto". Lo ha detto il generale statunitense Mark Milley nella conferenza stampa al termine della riunione del Gruppo di contatto Nato per la difesa dell'Ucraina. “Sarebbe molto prematuro fare stime sui tempi di un'operazione di questa portata. Ci sono diverse centinaia di migliaia di truppe russe che hanno scavato e preparato posizioni lungo tutta la linea del fronte. L'Ucraina ha iniziato il suo attacco e sta facendo progressi costanti, ma si tratta di una lotta molto difficile e violenta, che probabilmente richiederà tempi lunghi e costi elevati", ha detto il generale statunitense. "Alla fine della giornata però, come disse Napoleone, il morale vale tre volte la forza fisica, e il morale degli ucraini è molto alto, come anche la loro leadership, la loro tenacia e la loro resilienza", ha aggiunto Milley. "I russi, invece, non hanno una leadership coerente, il morale delle loro truppe non è alto e sono da tempo in una posizione difensiva. Quindi vedremo come andrà a finire, è ancora presto per dirlo", ha concluso il generale degli Stati Uniti. (Beb)