Speciale difesa: Italia-Malta, Meloni riceve premier Abela, ribaditi interessi comuni su energia e migranti

- Una posizione condivisa anche da Abela, così come quella sui migranti. La premier italiana ha sottolineato l’importanza di un’adeguata difesa dei confini esterni dell’Ue, senza la quale “diventa difficile parlare di movimenti migratori secondari”. “La sfida è affrontare i movimenti primari. Con il primo ministro abbiamo lavorato per cambiare il paradigma di questi anni della Commissione europea”, ha detto Meloni. I due Paesi “parlano con una sola voce sul tema” dei migranti, ha rilevato Abela, condannando il traffico di esseri umani. “Non si tratta di una sfida solo per Malta o per l’Italia, ma per l’Europa”, motivo per cui serve un “approccio olistico” sulla migrazione. “Gli oneri di questo fenomeno non devono poggiare sulle nostre spalle” come Paesi di confine dell’Ue, ha proseguito Abela, auspicando un “impegno più robusto” sul tema e un lavoro “di partnership ampia” con i Paesi di transito per trovare soluzioni. Il capo del governo maltese ha anche citato il Piano Mattei, lanciato dall’Italia, rilevando come sia “in linea con la nostra visione”, un “esempio di cooperazione tra Africa del Nord e Ue”. Le interconnessioni energetiche con l’Africa del Nord, in particolare sfruttando il solare e l’eolico, devono essere al centro dell’azione condivisa, e in questo senso Abela ha auspicato una maggiore collaborazione con l’Italia e sinergie “con altri Paesi del Mediterraneo” con interessi comuni. Il premier maltese ha citato il progetto di hub mediterraneo per l’energia verde: “il nostro obiettivo comune è che ogni singolo Stato membro possa avvantaggiarsi di questo potenziale”. (Res)