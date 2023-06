Speciale difesa: Nato, Spagna pronta a porre veto a Piano industriale Difesa per assenza aziende iberiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna è pronta a porre il veto al Piano d'azione per la produzione di difesa della Nato per l'esclusione delle imprese del settore iberiche. La ministra della Difesa, Margarita Robles, ha chiesto più tempo per esaminare questo piano e non darà il via libera "finché non sarà riconsiderato" per ascoltare le aziende spagnole. "Comprendiamo che il piano deve continuare ad essere elaborato e che non può essere approvato finché non sarà più preciso", ha detto Robles presso la sede dell'Alleanza Atlantica a Bruxelles, dove partecipa alla ministeriale con gli omologhi. Robles ha tuttavia spiegato che non sarà presente ai colloqui con i rappresentanti dell'industria della difesa europea e nordamericana per lavorare sui piani di produzione di armi. Nel bel mezzo della corsa agli armamenti provocata dalla guerra della Russia in Ucraina, che ha impoverito gli arsenali dei Paesi della Nato che forniscono sostegno a Kiev, l'Alleanza ha convocato 25 aziende. L'elenco, visionato dal quotidiano "El Pais", comprende un'azienda canadese, alcune britanniche, statunitensi, francesi, due finlandesi, due turche, una croata, una ceca e una estone. "In un momento come questo, in cui l'industria della difesa è così importante da tutti i punti di vista, non solo per preservare la pace, ma anche in termini di innovazione, tecnologia, creazione di posti di lavoro, è chiaro che la Spagna deve essere presente. Qualche azienda spagnola deve essere rappresentata", ha aggiunto Robles a Bruxelles. (Spm)