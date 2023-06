Speciale difesa: generale Serino, cordoglio per scomparsa due dipendenti civili e appuntato Gdf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale Pietro Serino, esprime il profondo cordoglio dell'intera forza armata, unendosi al dolore delle famiglie e stringendosi loro con sentito e sincero affetto, augurando una pronta guarigione al collega ferito. Lo ha reso noto un comunicato stampa dell’Esercito italiano, dopo il tragico evento avvenuto nella frazione di Villatella, sulle alture di Latte, nel comune di Ventimiglia, dove hanno perso la vita due dipendenti civili della Difesa, Leonardo Sensitivi e Tiberio Ghelardini, in servizio presso l'Istituto Geografico Militare con sede a Firenze, e un militare della Guardia di Finanza del Soccorso Alpino, Michele Pellegrino. Un altro dipendente civile è inoltre rimasto ferito ed è stato trasportato presso l'ospedale di Pietra Ligure. L'Esercito ha immediatamente attivato le procedure per fornire tutto il supporto e il sostegno necessario ai congiunti dei due dipendenti civili, nella consapevolezza del momento di sconforto che stanno attraversando. (Com)