Speciale difesa: Crosetto, impegno nella cura di bambini e ragazzi motivo di orgoglio

22 luglio 2021

- L'idea che la Difesa contribuisca alla cura di bambini e ragazzi nati con gravi malformazioni, facilitando loro l'accesso alle cure medico-chirurgiche e mettendo al loro servizio le competenze, le attrezzature e le capacità logistiche dei militari italiani, è un fatto che suscita orgoglio, commozione, un senso di pienezza che deriva dalla coscienza di compiere, anche in altre forme, la missione delle Forze Armate: proteggere, aiutare; a cominciare dai più indifesi. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un messaggio in occasione del convegno "Sanità militare e sistema sanitario nazionale, il dual use per una sinergia virtuosa, anche a beneficio di fasce deboli" tenuto ad Ancona. "Vorrei quindi esprimere tutto il mio apprezzamento per l'organizzazione di questo Convegno a margine del quale sarà stipulato un importante accordo tra il Segretariato Generale della Difesa e la Fondazione Smile House ETS, da anni impegnata in questa nobile attività: donare il sorriso a chi più lo merita, cioè i più piccoli. È un accordo che si pone in continuità, come dicevo, con il mandato della Difesa, che si sostanzia anche nella costruzione di scuole, di pozzi, di ospedali, allo scopo di favorire la ricostituzione dei tessuti civili lesi dai conflitti, e nel pronto intervento a favore dei cittadini, in caso di calamità naturali", ha detto il ministro. (Com)