Speciale difesa: “Rbb”, il Brandeburgo potrebbe ospitare la fabbrica di Rheinmetall per gli F-35A

- Potrebbe essere il Brandeburgo a ospitare la fabbrica dove il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall produrrà parti della fusoliera degli F-35A, caccia sviluppati dal gruppo aerospaziale statunitense Lockheed Martin. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Rbb”, aggiungendo che Rheinmetall sarebbe prossima a scegliere il Land della Germania orientale per localizzare l'impianto. Finora, era noto che il gruppo valutava come sedi il Nordreno-Vestfalia, la Bassa Sassonia e Brema. Tuttavia, il Brandeburgo avrebbe svolto “in silenzio un'efficace attività di lobbying” a proprio favore. Il ministero dell'Economia di Potsdam, capoluogo del Land, non ha commentato le indiscrezioni di “Rbb”. A sua volta, Lockheed Martin ha comunicato che spetta a Rheinmetall scegliere dove aprire la fabbrica per gli F-35A. Senza fornire ulteriori dettagli, questa azienda ha reso noto che “devono ancora essere tenuti i colloqui definitivi con i responsabili delle decisioni”. Da fonti informate sulla procedura, “Rbb” ha appreso che la scelta è “imminente”. A febbraio scorso, Rheinmetall ha concluso con Lockheed Martin un'intesa per produrre in Germania un massimo di 400 sezioni centrali della fusoliera degli F-35A all'anno. Nell'operazione è coinvolto anche il gruppo aerospaziale statunitense Northrop Grumman, che in precedenza realizzava tali componenti negli Usa. (Geb)