Speciale difesa: ministero, falsità e illazioni nella ricostruzione di "The Guardian"

- Il ministero della Difesa smentisce le "diverse falsità" contenute nell'articolo pubblicato dal quotidiano inglese "The Guardian" a firma di Lorenzo Tondo, dal titolo "I pubblici ministeri italiani affermano che i dirottatori sulla nave mercantile erano in realtà richiedenti asilo". L'articolo, riferisce una nota, esordisce con una illazione già nel titolo. Il giornale cita "anonime fonti" sostenendo che la procura di Napoli avrebbe avviato e già concluso un'indagine e dichiarato che il gruppo di clandestini trovati a bordo della nave Galata Seaways lo scorso 09 giugno non rappresentava una minaccia, rifiutandosi, dunque, di accusarli di tentato dirottamento. The Guardian, si legge, omette, però, di precisare che la procura, finora, non ha mai emesso un comunicato ufficiale in merito alla vicenda. (Com)