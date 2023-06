Ucraina: sindaco Kryvyj Rih, parte della città rischia di rimanere senza acqua corrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa del crollo della diga di Nova Kakhovka, la città ucraina di Kryvyj Rih rischia di rimanere parzialmente senza acqua corrente entro un mese e mezzo. È quanto ha affermato su Facebook il sindaco della città, Oleksandr Vilkul. "La situazione dell'acqua è molto complicata. Le riserve nel bacino idrico meridionale basteranno per circa un mese e mezzo", ha spiegato Vilkul in un videomessaggio. "Il risparmio idrico domestico deve aumentare nei prossimi mesi. Il rischio che una parte della città resti senza acqua corrente, come è successo a Marhanets e Pokrov, è alto", ha aggiunto il sindaco di Kryvyj Rih. (Kiu)