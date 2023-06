Ucraina: portavoce Ue, bombardamento Kiev durante visita leader africani fa capire intenzioni Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea accoglie con favore qualsiasi sforzo per raggiungere la pace fra Ucraina e Russia, comprese le visite dei leader africani a Mosca e Kiev. "Adesso i leader dei Paesi africani sono a Kiev e sono stati accolti in modo molto speciale, con altri attacchi missilistici da parte di Putin. Penso quindi che questo faccia capire loro, e faccia capire molto chiaramente, chi è l'aggressore e come si comporta, quali sono le sue vere intenzioni", ha detto il portavoce del Servizio europeo per l'Azione esterna (Eeas), Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Naturalmente, l'Unione europea accoglie con favore qualsiasi sforzo significativo e serio per raggiungere la pace, perché nessuno vuole la pace più degli ucraini e degli europei, ma per questo è necessario parlare davvero con la vittima dell'aggressione. Ecco perché è molto positivo che i leader africani siano ora a Kiev, dopo un anno e quattro mesi dall'invasione totale", ha aggiunto Stano. (segue) (Beb)