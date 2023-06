Ucraina: portavoce Ue, bombardamento Kiev durante visita leader africani fa capire intenzioni Putin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce Ue ha poi ricordato che Putin si è comportato nello stesso modo anche altre volte in passato, citando i bombardamenti di Kiev avvenuti nel corso della visita del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ad aprile 2022. "Ci auguriamo sinceramente che i leader africani siano consapevoli di tutto ciò", ha proseguito Stano descrivendo le azioni commesse in Ucraina dall'esercito russo. "Speriamo che se ne rendano conto e, ancora una volta, accogliamo con favore tutti gli sforzi che sono sinceri per raggiungere la pace. Ma quello che è successo oggi rende molto evidente, anche ai leader africani, quanto Putin sia sincero nel voler fermare il conflitto e in che modo prenda in considerazione tutti gli sforzi internazionali per fermare questo conflitto", ha concluso il portavoce Ue. (Beb)