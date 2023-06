Giustizia: Lupi (Nm), su abuso d'ufficio opposizione ascolti suoi sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "La riforma della giustizia è una priorità e l'abrogazione dell'abuso d'ufficio è una vittoria del buonsenso perché questo reato inesistente è stato per troppi anni una ingiusta mannaia sulla testa degli amministratori ed ha provocato enormi danni economici e sociali. Sarebbe opportuno che le opposizioni si confrontassero nel merito della riforma, senza preconcetti, per questo invitiamo il Pd a scendere dalle barricate e ad ascoltare i suoi sindaci, che rivendicano la cancellazione dell'abuso d'ufficio come una vittoria". Lo afferma il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi.(Rin)