FI: Ronzulli, sosteniamo governo voluto da Silvio Berlusconi

21 luglio 2021

- "Noi ci siamo come partito, come classe dirigente. E ci siamo nel sostenere il nostro governo, perché è il governo che aveva scelto il presidente Berlusconi. Oggi siamo in mare aperto ma come sa chi va a vela, è essenziale l'armonia nella squadra per arrivare in porto. Lo dobbiamo al presidente Berlusconi e così sarà". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli nel corso della conferenza stampa nella sede del partito a Roma. (Rin)