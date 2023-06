Torino: Russi (M5s), su assoluzione Appendino nel processo Ream sindaco Lo Russo chieda scusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di Cassazione si è pronunciata: Chiara Appendino è definitivamente assolta nel processo Ream. Non ci fu alcun falso in bilancio, al contrario di quanto sosteneva Lo Russo, autore (insieme a Morano poi condannato in via definitiva per concussione nel processo Cacao) dell’esposto in Procura che diede il via al processo. Il sindacoLo Russo dovrebbero chiedere pubblicamente scusa ad Appendino, Rolando e Giordana, al M5s e, soprattutto ai Torinesi. Lo ha affermato in una nota stampa il capogruppo del Movimento 5 stelle nel Consiglio comunale di Torino Andrea Russi. "Il processo fu cavalcato politicamente e mediaticamente dal Partito Democratico Torinese (ai tempi guidato dall’attuale assessore Carretta) e nazionale, allora guidato da Renzi - ha continuato Russi -. (segue) (Rpi)