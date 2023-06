Torino: Russi (M5s), su assoluzione Appendino nel processo Ream sindaco Lo Russo chieda scusa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garantisti, ma a intermittenza. Tanto è già stato detto, ma è sull’aspetto politico che vorrei soffermarmi. Chiara fu condannata in primo grado prima delle elezioni del 2021 e per questo non si ricandidò comunicando la decisione in un video. L’assoluzione in appello arrivò dopo le elezioni. Quelle elezioni le vinse, come sapete, Lo Russo che, nei fatti, si spianò la strada per fare fuori la sua principale avversaria elettorale, la sindaca uscente. Questi sono fatti, non opinioni. Per non parlare del danno morale di chi ha affrontato 6 anni di calvario. Lo Russo dovrebbe chiedere scusa, ma questo richiede umiltà, responsabilità, sincerità e coraggio. Come andrà a finire? Chi conosce i fatti e , soprattutto, il soggetto, lo sa già. Io spero comunque di essere smentito", ha concluso Russi. (Rpi)