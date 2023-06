Maltempo: da Caritas Ambrosiana nuovi aiuti per Emilia Romagna, da attrezzature a progetti ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un mese dopo, ancora alle prese con il fango, l'umidità, la rovina delle cose, un'emergenza privata e pubblica diffusa in mille strade, in mille alloggi, in mille luoghi del vivere e del lavorare insieme. Le popolazioni dell'Emilia Romagna, colpita nella notte tra il 16 e 17 maggio da un'alluvione catastrofica, hanno manifestato coraggio e spirito di resistenza invidiabili, ma continuano – e per lungo tempo continueranno – ad aver bisogno di un sostegno importante. Quello che Caritas Ambrosiana, all'interno del coordinamento nazionale, assicura da un mese, e si ripromette di assicurare a lungo. Gli operatori dell'Area emergenze di Caritas Ambrosiana lavorano a supporto del Centro di coordinamento interdiocesano Caritas, che da Faenza orchestra interventi nelle diocesi colpite (oltre a Faenza-Modigliana, anche Cesena-Sarsina, Forlì-Bertinoro, Imola e Ravenna-Cervia). La rete Caritas ha messo a disposizione strumenti specifici, ottenuti anche grazie a generose donazioni, per fronteggiare i danni da allagamento: circa 60 deumidificatori, 25 idropulitrici elettriche e 6 a benzina, 15 aspiraliquidi, 12 gruppi elettrogeni (cui si aggiungono pale, carriole, altri materiali). Queste attrezzature vengono utilizzate da squadre di volontari che intervengono nelle abitazioni, sulla base dei bisogni delle famiglie in maggiore difficoltà, raccolti e segnalati dalle Caritas locali. (segue) (Com)