Maltempo: da Caritas Ambrosiana nuovi aiuti per Emilia Romagna, da attrezzature a progetti ricostruzione (2)

- I volontari ambrosiani alternatisi nei territori alluvionati, circa 60, sono stati soprattutto giovani, dai quali è pervenuta una sorprendente e generosa risposta solidale: insieme a colleghi locali e di altre parti d'Italia hanno spalato, pulito, asciugato, disincrostato, e insieme ascoltato (riportando bisogni) e confortato centinaia di persone e famiglie, a cui hanno distribuito anche un migliaio di kit per la pulizia della casa, altrettanti per l'igiene del corpo e altrettanti con aiuti alimentari. Sulla base della conoscenza del territorio maturata, ora Caritas Ambrosiana intende confermare e potenziare, in accordo con Caritas Italiana e la delegazione regionale Caritas dell'Emilia Romagna, il proprio impegno a favore delle popolazioni alluvionate. Continueranno a essere resi disponibili volontari (chi fosse interessato, può scrivere a emergenze@caritasambrosiana.it), organizzando anche le disponibilità provenienti da fondazioni e aziende lombarde e sviluppando in futuro esperienze di servizio sui fronti dell'aggregazione, dell'educazione, del supporto psicologico. Sul versante delle infrastrutture, invece, verranno condotte sino a quando sarà necessario le azioni di ripristino di edifici, ma già si pensa a interventi su strutture di interesse pubblico e uso collettivo: la prima radicalmente ristrutturata, a partire dalle prossime settimane, sarà il centro diurno anziani "Cimatti" di Faenza, invaso nei giorni dell'alluvione da 6-7 metri d'acqua, ma che deve presto tornare a ospitare la trentina di anziani parzialmente autosufficienti, ai quali una cooperativa sociale collegata alla Caritas diocesana garantiva da anni servizi, relazioni, sollievo, qualità di vita. Valori che l'azione Caritas intende ripristinare, mettendosi alle spalle la condanna del fango. (Com)