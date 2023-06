Migranti: Orban, crisi europea non va risolta con redistribuzione ma con protezione frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi migratoria europea non va risolta redistribuendo i migranti ma proteggendo le frontiere esterne dell’Europa. Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, parlando all’emittente “Radio Kossuth”. L’Ungheria – ha aggiunto Orban – non ha “alcuna intenzione di attuare” la redistribuzione dei migranti e “il governo sta cercando modi per evitarla”. Il capo del governo magiaro ha dichiarato anche che “è necessario prepararsi a una ‘nuova offensiva’ (migratoria) che dovrà essere respinta durante l’estate”. “Che la Germania intraprenda la politica migratoria che vuole (…). L’Ungheria è il Paese degli ungheresi e non vogliamo fare esperimenti”, ha affermato Orban. (Vap)