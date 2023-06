Ucraina: ministro Difesa bulgaro firma adesione a iniziativa munizioni della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Bulgaria ha aderito all’iniziativa multinazionale della Nato per lo stoccaggio e la fornitura di munizioni all’Ucraina. Lo riferisce il portale d’informazione “Novinite”. A firmare l’adesione al progetto è stato il ministro della Difesa bulgaro, Todor Tagarev, in occasione della riunione a Bruxelles dei ministri della Difesa dell’Alleanza atlantica. “Il governo bulgaro fornirà sostegno all’Ucraina per tutto il tempo necessario”, ha reso noto in un tweet il ministero della Difesa di Sofia. Come annunciato dal vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, oltre alla Bulgaria hanno aderito all’iniziativa anche la Germania, la Danimarca e il Lussemburgo, pertanto i Paesi membri partecipanti sono saliti a 23.(Seb)