Sardegna: no ambientalisti a progetto centrale eolica nel mare davanti a Chia e Santa Margherita

- No dell'associazione ambientalista Gruppo d’Intervento Giuridico alla realizzazione di una centrale eolica offshore nel mare prospiciente Chia (Comune di Domus de Maria) e Santa Margherita (Comune di Pula). Si tratta di 47 aerogeneratori di potenza nominale di 15 MW ciascuno per una potenza nominale complessiva totale installata pari a 705,0 MW ad una distanza minima di circa 17 chilometri al largo della costa (quindi assolutamente visibile dal litorale), con cavidotti e servizi vari, stazione a terra a Sarroch, progettata dalla società milanese Regolo Rinnovabili s.r.l.. La società energetica milanese Regolo Rinnovabili s.r.l., controllata dalla multinazionale tedesca BayWar.e. AG, ha presentato tre istanze simili (nel mare del Sulcis, davanti a Chia e S. Margherita, nel mare della Sardegna nord-ovest), ha anche presentato analoghe proposte nelle acque di Brindisi e della Maremma toscano-laziale. Richieste che, come evidenziano gli ambientalisti del Grig, presentate “in assenza di alcuna pianificazione preventiva, di alcuna considerazione della necessità dell’energia producibile, di alcuna verifica dell’utilizzabilità dell’energia producibile, di alcuna valutazione dell’impatto ambientale”. (segue) (Rsc)