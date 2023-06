Sardegna: no ambientalisti a progetto centrale eolica nel mare davanti a Chia e Santa Margherita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il GrIG ha presentato l’atto di opposizione alla Capitaneria di Porto di Cagliari e ha informato contemporaneamente il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Rappresentante unico statale nelle Conferenze di servizi, la Regione autonoma della Sardegna, i Comuni di Pula, di Domus de Maria e di Sarroch. “Con quest’ultima nei mari della Sardegna meridionale sono ben 20 le istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di altrettante centrali eoliche offshore flottanti nei mari sardi – ha spiegato il presidente del Grig, Stefano Deliperi - Venti tentativi di accaparramento di migliaia di chilometri quadrati di mare della Sardegna, venti atti di opposizione da parte del GrIG. Il GrIG in tutti i casi, ha chiesto il diniego della concessione demaniale in assenza di pianificazione e di procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale”. I mari sardi sono interessati da venti progetti di centrali eoliche offshore flottanti, 1.031 “torri eoliche” in progetto, per una potenza complessiva – per quanto si è a conoscenza – pari a 17.048 MW, dei quali 13.890 MW collegati al sistema elettrico isolano e altri 3.158 MW collegati al sistema elettrico peninsulare. (Rsc)