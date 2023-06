Commercio: Coldiretti, export alimentare cresce in controtendenza, +1,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In controtendenza aumentano le esportazioni alimentari nel 2023 che fanno segnare un nuovo record dopo il massimo storico di 60,7 miliardi di euro registrato lo scorso anno grazie ai prodotti simbolo della Dieta Mediterranea come vino, pasta e ortofrutta fresca che salgono sul podio delle specialità italiane più venduti all’estero. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti che evidenzia per l’alimentare un aumento dell’1,9 per cento ad aprile rispetto al calo generale del 5,4 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Complessivamente al primo quadrimestre del 2023 l’export alimentare – sottolinea la Coldiretti – è balzato del 10,5 per cento ben più della media. Tra i principali Paesi, ad essere cresciute di più nel 2023 – precisa la Coldiretti – sono le esportazioni alimentari in Francia, con un balzo del 19 per cento davanti alla Germania (+12 per cento), alla Gran Bretagna (+12 per cento) e agli Stati Uniti (+3 per cento). A livello complessivo la Germania resta comunque nel primo quadrimestre il principale mercato di sbocco dell’alimentare con un valore di 2,6 miliardi davanti agli Stati Uniti con 2,1 miliardi che superano di misura – evidenzia la Coldiretti – la Francia che si piazza al terzo posto con 2 miliardi. Risultati positivi – precisa la Coldiretti – anche nel Regno Unito con 1,3 miliardi che evidenzia come l’export tricolore si sia rivelato più forte della Brexit, dopo le difficoltà iniziali legate all’uscita dalla Ue. (segue) (Com)