Messico-Ue: Lopez Obrador riceve Von der Leyen, accelerare firma accordo di libero scambio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen è arrivata ieri in Messico, ultima tappa di una missione latinoamericana iniziata lunedì in Brasile. La visita, con al centro l'incontro col presidente, Andrés Manuel Lopez Obrador, potrebbe essere soprattutto l'occasione per sbloccare il nuovo testo dell'accordo di associazione Messico-Ue. Nel 2020, le parti hanno raggiunto un'intesa di massima per la modernizzazione dell'accordo di associazione siglato nel 2000. Cambi alla struttura dell'accordo chiesti da Bruxelles e riforme della legislazione, soprattutto energetica, in Messico, hanno però raffreddato le trattative, rendendo necessario l'intervento di una mediazione politica. Un'intesa di massima sui punti più potrebbe essere portata al tavolo del vertice Ue-Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac), in programma il 17 e 18 luglio a Bruxelles. D'altro canto, un'accelerata sull'intero negoziato si rende necessaria, considerando che tanto il Messico quanto l'Ue andranno ad elezioni generali il prossimo anno. (segue) (Mec)