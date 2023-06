Messico-Ue: Lopez Obrador riceve Von der Leyen, accelerare firma accordo di libero scambio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi portanti e più discussi dell'accordo c'è quello energetico, motivo chiave della missione latinoamericana di von der Leyen. In Cile, la presidente della Commissione Europea ha preso con il presidente Gabriel Boric l'impegno a lavorare a un'intesa strategica sulla produzione del litio. "Abbiamo deciso di lavorare ad una associazione strategica su queste materie prime sostenibili e in tutta la catena del valore. Lavoreremo sodo per firmare un memorandum di intesa e unire i nostri sforzi", ha detto von der Leyen nel punto stampa. Il litio è metallo sempre più ricercato dai Paesi che hanno iniziato il percorso di transizione energetica, principalmente per l'uso cruciale nello sviluppo delle batterie per le auto elettriche. La stessa von der Leyen ha ricordato che la domanda di litio in Europa, "da qui al 2020, è destinata a crescere almeno di dodici volte". (segue) (Mec)