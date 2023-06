Messico-Ue: Lopez Obrador riceve Von der Leyen, accelerare firma accordo di libero scambio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile produce circa il 34 per cento del litio mondiale e secondo alcune stime possiede non meno del 35 per cento delle riserve globali di questo metallo. Assieme a Bolivia e Argentina, altro Paese visitato da Von der Leyen in questo tour regionale, il Cile costituisce il cosiddetto "triangolo del litio", disponendo di circa il 65 per cento circa delle risorse globali. Ad aprile il presidente Boric aveva presentato la Strategia nazionale del litio, che assegna allo Stato un ruolo centrale in ogni segmento di sviluppo e produzione del metallo. “La nostra sfida è che il nostro Paese diventi il principale produttore di litio al mondo”, ha detto Boric in un messaggio televisivo. In particolare, si prevede la creazione di una società nazionale, lo sfruttamento di più saline e l’incentivo a creare prodotti a valore aggiunto. Nel piano si parla anche di una collaborazione “virtuosa” tra pubblico e privato e dell’uso di nuove tecnologie che riducano l’impatto ambientale delle operazioni. Secondo quanto annunciato verranno rispettati i contratti con i privati in vigore fino al 2030. (segue) (Mec)