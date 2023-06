Messico-Ue: Lopez Obrador riceve Von der Leyen, accelerare firma accordo di libero scambio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio di von der Leyen è inoltre servito a registrare i sull'accordo di libero commercio tra l'Ue e il Mercosur, l'area di libero scambio che comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. "È l'accordo più grande e ambizioso cui stiamo lavorando. E adesso siamo finalmente vicini al traguardo. Penso che sia arrivato il momento di oltrepassare questa linea", ha detto von der Leyen nel corso del convegno "Il futuro del partenariato Ue-Brasile" tenuto lunedì a Brasilia. L'impegno preso col presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, è quello di concludere l'accordo quanto prima. Non oltre la fine dell'anno". Lula aveva ad ogni modo espresso "preoccupazione" per il contenuto del protocollo aggiuntivo presentato dall'Ue per sbloccare l'intesa e superare le resistente, sopratutto di parte francese, rispetto a presunte inadempienze di Brasilia su questioni ambientali. "Ho esposto alla presidente Von der Leyen le preoccupazioni del Brasile per il protocollo aggiuntivo presentato dall'Ue nel corso dell'anno, che aumenta gli obblighi per il Brasile, introducendo anche sanzioni in caso di mancato rispetto", ha detto Lula nel punto stampa. "La premessa necessaria tra partner strategici è quella della fiducia reciproca e non della sfiducia e delle sanzioni", ha detto. Von der Leyen ha spiegato che il protocollo aggiuntivo deve intendersi come una base di discussione per poter arrivare a un'intesa. (segue) (Mec)