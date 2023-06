Sociale: Calderone, con assegno inclusione mettiamo in protezione le fragilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo strumento che supererà il Reddito di cittadinanza, l'assegno di inclusione è tagliato per essere di sostegno a chi è in difficoltà" sostituirà il Reddito di cittadinanza "dal primo gennaio 2024". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone a "Unomattina" su Rai1. Lo strumento sostiene "famiglie che hanno disabili o che hanno degli anziani e le famiglie che al loro interno hanno dei figli minori. Mettiamo in protezione le fragilità cercando di individuare un percorso di attenzione che passa dai Comuni, dai servizi socio-assistenziali, dal Terzo settore che in Italia è un elemento importantissimo", ha spiegato. (Rin)